Legendäres Ensemble aus Köln : Am Freitag gibt‘s Stunk in Hückelhoven

Die Kölner wollen ihr Publikum begeistern. Foto: Ansgar van Treek

Hückelhoven Lehrermangel, Integration, Wohnungsnot, Klimawandel – die Liste an Themen ist lang. Auch die „Unsympathen dieser Welt“ sind dran, wenn die Show „Stunk unplugged“ in der Aula gastiert.

Für die Karnevalisten waren die vergangenen zwei Jahre Corona-Pandemie alles andere als einfach. Kurz nachdem ihre Feiern im Jahr 2020 beendet waren, wurden die ersten Infektionen mit dem damals noch neuartigen Coronavirus nachgewiesen. Im vergangenen Jahr herrschte im Frühjahr kompletter Lockdown, in diesem Jahr hatte man darauf spekuliert, ob es nicht doch irgendwie möglich sei, Karneval zu feiern.

Das hat die kleinen Vereine in ländlichen Regionen mit den großen Gesellschaften in den Karnevalshochburgen geeint. Bei den Ensemble-Mitgliedern der Kölner Stunk-Sitzung waren die Technik und Bühnendekorationen bereits aufgebaut, das neue Programm fertig und sogar die Generalprobe erfolgreich durchgelaufen. Und dann kam der Schock. Kurz nach den Weihnachtsfeiertagen 2021 lief die Meldung über den Agenturticker, dass aufgrund der Corona-Pandemie die Session 2021/22 der legendären Kölner Stunksitzung abgesagt sei. „46 Sitzungen mit über 50.000 Karten waren fast komplett ausverkauft“, teilte das Ensemble damals in Köln mit. Fünf Monate lang seien Texte geschrieben und geprobt, Kulissen gebaut und Kostüme genäht worden. Doch die Pandemie in diesem Winter ließ keine sichere und planbare Durchführung zu.

Die Stunker selbst kämpften mit den Tränen und waren am Boden zerstört, berichtet Veranstalter Günter vom Dorp. Wer die quirlige Truppe einmal erlebt habe, der weiß, dass sie für diese Show leben und ein ganzes Jahr planen und proben. Dem Musik-Veranstalter vom Dorp sind die Kölner schon seit Langem bekannt, und so war es auch nicht verwunderlich, dass vom Dorp wenig später auch mit an Bord war, als die Stunker verkündeten: „Wir gehen im Frühjahr mit den besten Sketchen auf Tour und bringen so das Programm der Stunksitzung auf die Bühnen im Lande.“ Aus Frühjahr wurde dann zwar eher Frühsommer, doch das soll der Vorfreude der Zuschauer und Fans wohl keinen Abbruch tun. „Stunk unplugged“ heißt die Show, die am Freitagabend auf der Bühne der Hückelhovener Aula aufgeführt wird.

„Acht Mitglieder der legendären Kölner Stunksitzung betreten als Ensemble Stunk Unplugged die Bühne. Sie sind das größte Kabarett-Ensemble der Republik und präsentieren Kabarett-Highlights und Lieder aus den letzten Jahren der Stunksitzung“, beschreiben die Karnevalisten das, was das Publikum erwartet. Mit dabei ist Sitzungspräsidentin Biggi Wanninger, die wie bei den TV-Sitzungen den satirischen Faden durchs Programm zieht. Die Livemusik kommt von Josef Piek und Christoph Stupp.

„Stunk Unplugged ist das Knistern im Publikum, ist die unbändige Bereitschaft ergrauter Alternativer und junger Weltbürger, kunterbunt und multikulti zu sein“, beschreibt Veranstalter Günter vom Dorp. Auch wenn die Kabarettnummern noch so locker und fröhlich daherkämen, dahinter steckten immer kluge Köpfe, die vorgedacht haben, was das Publikum zum Nachdenken, zum Lachen, zum Jubeln bringen solle, ergänzt er. In den 30 Jahren hat das Stunk-Ensemble so manchen Klassiker auf die Bühne gebracht, der auch heute noch gefeiert wird. „Alle Unsympathen dieser Welt (von Erdogan über Trump bis Kim)“ seien ein Thema für die Stunker. Ebenso das, was die Gesellschaft bewegt: Lehrermangel, Integration, Wohnungsnot, Klimawandel und vieles mehr.

Die Kölner Stunksitzung wurde 1983 von einem Kölner Studenten-Kollektiv gegründet, die erste Sitzung fand 1984 in der Mensa der Kölner Uni statt. Einer der Mitbegründer ist der Kabarettist Jürgen Becker, der 1995 aus dem Ensemble ausschied. Der Name „Stunksitzung“ ist eine Anspielung auf die im organisierten Sitzungskarneval weitverbreiteten Prunksitzungen. Von diesen wollten sich die Stunker seit jeher abgrenzen.