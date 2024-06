Am ersten Juliwochenende Rur in Flammen wieder in Hilfarth

Ganze vier Tage lang steht der Hückelhovener Ort Hilfarth ab dem 5. Juli im Zeichen der Kirmesfeierlichkeiten – im Ort selbst und auf dem Festgelände bei Sodekamp-Dohmen. Alles beginnt mit dem Klompenzug, der sich am Freitag, 5. Juli, um 19.30 Uhr an der Gaststätte Windelen in Bewegung setzt. Von dort geht es in den Festsaal bei Sodekamp-Dohmen, in dem DJ Christian von der Forst den Besuchern einheizen wird. Wenn am nächsten Tag alle ausgeschlafen sind, werden um 17.30 Uhr die Ehrenmaien an der Gaststätte „Zum Treppchen“ errichtet.