Große Feier am ersten Juliwochenende : Bezirksschützenfest und Jubiläum in Hilfarth

Hilfarth Die St. Marien Schützenbruderschaft steht vor einem ganz besonderen Wochenende. Es wird das 200-jährige Bestehen gefeiert – und zudem das Bezirksschützenfest.

Am Freitag beginnen um 20 Uhr die Feierlichkeiten mit der Kölschen Nacht, zu der die bekannte Kölner Band „Kaschämm“ spielt. Der Eintritt ist frei. Am Samstag heißt es um 18 Uhr für die Schützen Antreten an der Gaststätte Windelen zum Errichten des Ehrenmaien bei den Majestäten. Anschließend zieht der Zug zum Festplatz nach Sodekamp-Dohmen zu dem Event „Rur in Flammen“. Am Sonntag treffen sich die Vereine bereits um 8.30 Uhr zu Kirmesprozession, Festmesse, Kirchenparade und anschließend zur Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal.