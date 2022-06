Am dritten Juli auch in Hückelhoven : Beim Radwandertag die Region mit dem Rad erkunden

Am dritten Juli auch in Hückelhoven

An der Rur entlang können die Radfahrer einige Kilometer zurücklegen. Los geht es in Hilfarth. Foto: Jürgen Laaser

Hückelhoven Von Hückelhoven aus werden mehrere Routen angeboten. Startschuss ist beim Haus Sodekamp-Dohmen in Hilfarth. Buntes Rahmenprogramm.

63 Orte zwischen Rhein und Maas beteiligen sich am Niederrheinischen Radwandertag mit insgesamt 82 verschiedenen Routen. Dabei haben die Tourentipps ganz unterschiedliche Längen und reichen von der familienfreundlichen Kurzroute bis zur sportlichen Herausforderung. So ist für jeden die passende Strecke zu finden. Zahlreiche Gastronomiebetriebe, Bauernhöfe oder Hofläden entlang der Routen laden an diesem Tag zu einem Besuch oder einer Führung ein. „Der Radwandertag ist eine gute Gelegenheit, unsere wunderschöne Region zwischen Rhein und Maas kennenzulernen“, sagt Martina Baumgärtner, Geschäftsführerin von Niederrhein Tourismus.

Im Heinsberger Land können Radler beispielsweise „Weit im Westen – das Rurgebiet“ erleben. Die Tour trägt die Nummer 114 und führt über fast 45 Kilometer von Hückelhoven über Wassenberg nach Erkelenz. Wie bei allen Routen gibt es auch hier Tipps zu Sehenswürdigkeiten und zur Gastronomie am Rande der Strecke. Ein buntes Rahmenprogramm bietet den Radlern an den Start- und Zielorten zusätzliche Unterhaltung. In Hückelhoven ist dies wie immer am Haus Sodekamp-Dohmen in Hilfarth.