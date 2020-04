Aufzugeinbau steht noch aus : Kein Bau-Fortschritt am Bahnhof Baal

So sah die Baustelle im Herbst 2019 aus. Am Bahnhof Baal gibt es zum Pendlerparkplatz hin keine Treppe mehr. Der lang ersehnte Aufzug fehlt noch immer. Foto: Gabi Laue

Baal Was tut sich beim Umbau des Bahnhofs Baal? Nicht viel, so scheint es Bahnreisenden. Sie müssen immer noch Treppen steigen zu den Gleisen, denn der Aufzug steckt nach wie vor nicht im vorbereiteten Schacht.

Das Land NRW hat mehr als drei Millionen Euro für den Ausbau des Bahnhofs bewilligt. „In der letzten Sperrpause Juli/August 2019 haben wir die ersten Vorarbeiten für den Aufzugsschacht abgeschlossen. Aktuell wird – je nach Sperrpause – der gesamte Aufzugsschacht fertiggestellt“, teilte ein Bahnsprecher auf Nachfrage mit. Der Begriff Sperrzeit wird im Bahnbetrieb als die Zeitdauer definiert, in der ein Gleisabschnitt belegt ist. „Im weiteren Verlauf finden noch Arbeiten an der bestehenden Brückenkonstruktion statt, um dort im Nachgang das endgültige Treppengeländer fertigstellen zu können. Anschließend wird in neuen Sperrpausen der restliche Bahnsteigbereich fertiggestellt und das Schachtgerüst für den Aufzug eingebaut“, hieß es in der Auskunft weiter. Das war im Wesentlichen bereits im September vergangenen Jahres Stand der Dinge. Der Aufzug selbst fehlt noch immer. Seit Sommer 2018 werden Bahnhöfe zwischen Aachen und Mönchengladbach für den Rhein-Ruhr-Express hergerichtet, damit die langen RRX-Züge zum Fahrplanwechsel 2020/2021 an den Stationen halten können. Betrieben werden die Züge der Linie Aachen-Dortmund vom Eisenbahnverkehrsunternehmen National Express. Das Ziel, den Takt im Regionalverkehr deutlich zu verbessern, wird nach Ausbau der Strecken umgesetzt werden. Dann fährt der RRX zwischen Aachen und Dortmund alle 15 Minuten.