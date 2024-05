Am 7. und 8. Juni in Hückelhoven Das ist beim NEW-Musiksommer geplant

Eröffnet wird der 5. Hückelhovener NEW-Musiksommer am Freitag in bewährter und traditioneller Art durch den Hückelhovener DJ Christian von der Forst aus der Discothek „Haus Waldesruh“ in Himmerich. DJ Christian ist bekannt durch den Rockkeller in Himmerich und die 80er-Jahre-Partys in der Wingertsmühle. In einer tollen Live-Show werden Musikfans der 80er- und 90er-Jahre zwischen 19 Uhr und Mitternacht voll auf ihre Kosten kommen. Die einzigartige Open-Air-Disco-Party wird auch in diesem Jahr wieder das Alleinstellungsmerkmal der NEW-Musiksommer-Reihe in der gesamten Region sein, freut sich Bürgermeister Bernd Jansen. Patrick Beckers, Eventkoordinator bei der NEW, erinnert sich daran, dass man anfangs belächelt wurde für die Idee, eine Open-Air-Party mit einem DJ zu veranstalten. „Doch das kommt bei den Besuchern sehr gut an“, sagt er. Es sei schön, dass mit der Diskothek vor den Toren Hückelhovens eine Kooperation bestehe, die schon so lange Bestand hat.