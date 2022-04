Am 6. Mai : Infobus zur Wahl macht Station in Hückelhoven

Am 15. Mai wird in Nordrhein-Westfalen gewählt. Foto: dpa/Oliver Berg

Hückelhoven Am 6. Mai informiert die Kampagne am Hartlepooler Platz darüber, warum wählen so wichtig ist und wofür die Landesregierung verantwortlich ist.

Warum ist wählen wichtig? Was kann eine Landesregierung überhaupt bewirken? Und wie sieht der Alltag von Landtagsabgeordneten aus? Antworten auf diese Fragen gibt der Info-Bus „Wählen ist entscheidend – on Tour“, der am Freitag, 6. Mai, von 9 bis 12 Uhr am Hartlepooler Platz in Hückelhoven Station macht. Das Gemeinschaftsprojekt von Kommunen, Kreisen und der Landeskoordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus und Rassismus in Nordrhein-Westfalen (LKS) wirbt vor der Landtagswahl am 15. Mai für eine aktive Mitgestaltung der Demokratie und die Beteiligung an der Wahl.

„Wir wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen und zur Wahlbeteiligung aufrufen“, teilen die Initiatoren mit. Der Infostand und die professionell gestalteten Mitmachaktionen werden jeweils für einen Tag in den fünf Wochen bis zur NRW-Wahl an insgesamt 24 verschiedenen Standorten in ganz NRW Station machen. „Dabei geht es keinesfalls darum, für bestimmte Parteien Werbung zu machen“, sagt Maria Sprenger, die als Projektkoordinatorin für „NRWeltoffen“ für die Organisation der beiden Stationen im Kreis Heinsberg zuständig ist. Nach dem Stopp in Hückelhoven fährt der Bus weiter in den Südkreis nach Geilenkirchen. „Wir wollen auf der Straße oder auf dem Marktplatz dazu einladen, über den Wert und die Arbeitsweise unserer Demokratie zu diskutieren.“

In Hückelhoven ist der Sprecherinnenkreis des Bündnisses gegen Rechts mit dabei. Die Aktiven haben viel Material zu politischen und gesellschaftlichen Hintergründen, etwa über Rassismus, Verschwörungsmythen usw. und informieren auch über ihr ehrenamtliches Engagement gegen Rechts. Außerdem sind alle weiterführenden Schulen eingeladen, nach Anmeldung unter maria.sprenger@kreis-heinsberg.de beispielsweise die interaktive Rätselstation zu nutzen. Es ist aber auch möglich, einfach spontan dazu zu kommen.

Der bunt bedruckte Info-Bus mit dem Slogan „Wählen ist entscheidend!“ steht bei der Aktion im Mittelpunkt. Er ist beladen mit Info-Material rund um die Landtagswahl, unter anderem für Kinder und Jugendliche und in leichter Sprache. Daneben gibt es einen Pavillon, in dem Interessentinnen und Interessenten die erwähnte interaktive Rätselstation besuchen können. Dies ist sowohl für Gruppen als auch für Einzelpersonen möglich. Spielerisch lassen sich hier Hintergrundinformationen über die Aufgaben der Abgeordneten und die Zusammenarbeit zwischen Kommune, Land, Bund und EU entdecken. Wer möchte, kann sogar noch ein Foto in der Fotobox machen und dies unter dem Hashtag #WählenIstEntscheidend posten.

Federführend in der Verantwortung für das Projekt ist die “WerkstaDT für Demokratie und Toleranz” in Trägerschaft des Evangelischen Kirchenkreises Hamm.

(RP)