Seniorenheim in Hückelhoven im Weihnachtsglanz : Altenpflegerinnen sorgen für Lichtblicke

Hückelhoven Die Altenpflegerinnen Sonja und Jaqueline Hentschel hatten die Idee, das Außengelände der Pflegeeinrichtung opulent mit Lichterketten und Beleuchtungselementen zu schmücken.

Sie wollten etwas schaffen, an dem sich Kinder wie Erwachsene gleichermaßen erfreuen: Einen farbenprächtigen Lichterzauber in der schwierigen Corona-Zeit. Einen echten Hingucker im Advent – und das nicht nur für die insgesamt 91 Bewohnerinnen und Bewohner der Brachelener Pflegeeinrichtung Haus Berg, sondern für alle.

Sonja und Jaqueline Hentschel waren enttäuscht. Schließlich wollten sie die weihnachtliche Budenstadt mit Glühwein, Kakao und Waffeln für die Senioren organisieren. „Wir hatten natürlich ein Hygienekonzept“, erklärt Sonja Hentschel (28). „Wir hätten nicht alle Bewohner auf einmal zu unserem Weihnachtsmarkt gebracht, sondern in kleinen Gruppen. Wir hatten dafür gute Zeitfenster.“ Doch weil das Weihnachtsdorf – so wollten sie den kleinen Markt nennen – als Veranstaltung eingestuft worden sei, habe die Hückelhovener Stadtverwaltung kein grünes Licht geben können.

Licht gibt es indes bis zum Dreikönigstag am 6. Januar immer abends und nachts auf dem großen Außengelände am Haus Berg. Gerd Palm, der Geschäftsführer der St. Gereon Seniorendienste gGmbH, überantwortete den kreativen jungen Frauen ein Budget – mit dem Versprechen, den Brachelener Lichterzauber in jedem Jahr durch weitere stimmungsvolle Anschaffungen erweitern zu dürfen.

Fündig wurden Sonja und Jaqueline Hentschel bei ihren Einkaufstouren in Geschäften der gesamten Region sowie in Gartencentern in den benachbarten Niederlanden. Im Internet wollten sie nichts bestellen, sondern lieber die Händler in der näheren Umgebung unterstützen.