Ausbildung im Kreis Heinsberg : Altenpflege ist schon mehr Berufung als Beruf

Hückelhoven Lehrzeit im Evangelischen Altenzentrum Hückelhoven: Altenpfleger tun viel mehr, als „nur“ Blutdruck zu messen oder Medikamente zu verabreichen. Sie haben auch das Menschliche im Blick.

„Es ist nicht nur die Pflege, die unseren Beruf ausmacht, sondern auch das Menschliche. Wir wollen den Patienten ihre Wünsche erfüllen und für sie da sein“, erzählte die 21-jährige Auszubildende Gamze Güner. „Es ist mehr als ein Beruf. Es ist vielmehr eine Berufung“, fügte Gundel Brands hinzu. Die Pflegefachkraft ist seit 21 Jahren in ihrem Beruf und war einige Jahre Wohnbereichsleiterin. Sie ist damals über einen eigenen Pflegefall zu dem Beruf gekommen. „Der Beruf des Altenpflegers hat ein eher schlechteres Image. Viele Menschen denken, die Leute im Altenzentrum kommen nur zum Sterben hierher. Das ist auch ein Grund warum beispielsweise die Krankenpflege beliebter ist als die Altenpflege. Aber das stimmt so nicht.“

Auch Gundel Brands ist sicher: Der Beruf muss attraktiver werden. „Wir brauchen auf jeden Fall mehr Unterstützung von der Regierung. Das fängt schon bei der Bezahlung an. Die Aufklärung über den Beruf sollte schon in der Schule beginnen, damit man weiß, was wir hier wirklich machen. Vor allem ist es erschreckend, dass manche Pflegedienste keine Menschen mehr aufnehmen können – zu wenig Pflegekräfte.“ Altenpfleger sein bedeutet also mehr, als nur die medizinische Betreuung oder Sterbebegleitung. Sie kümmern sich um Menschen. Manchmal auch um Angehörige.