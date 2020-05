Altenheim-Disco in Hückelhoven : Wie Freddy Quinn in der Isolation hilft

Hückelhoven Wochenlang durften Menschen in Pflegeheimen keinen während der Corona-Pandemie keinen Besuch empfangen. Lambertus-Geschäftsführer Marcel Ballas und sein Team haben sich für die Heimbewohner einiges einfallen lassen.

Fotos wurden als Postkarten ausgedruckt und mit der Botschaft „Uns geht es gut“ an Kinder und Enkel verschickt. Marcel Ballas möchte damit erreichen, dass die Sorgen der Angehörigen ein bisschen kleiner werden. Und auch für die Angestellten soll die schwere Corona-Zeit so erträglich wie möglich gestaltet werden. Dabei hilft ihm der Lions Club, in dem Ballas selbst aktives Mitglied ist. Clubpräsident Max Spies von Büllesheim hat sich in einem persönlichen Brief an Personal und Bewohner gewandt. Als Motivationsschub gab es schon Obstschalen, Pralinen und Pizza, die der Lions Club spendierte. „Wir sind in der glücklichen Lage, Corona-frei zu sein“, erzählt der Lambertus-Chef. „Die Mitarbeiter wurden getestet. Da war zum Glück nichts.“ Er ergänzt: „Aber wir müssen vorsichtig sein.“