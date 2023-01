Separatisten aus Brachelen Als die „Rheinische Republik“ im Jahr 1923 scheiterte

Info

⇥Foto: mwi Foto: Marvin Wibbeke

Vortrag Sein neuestes Buch mit dem Titel „Das Krisenjahr 1923“ stellt der Heimat- und Naturverein Brachelen am Freitag, 13. Januar, ab 19.30 Uhr in der „Kommer Mühle“ am Alten Steinweg 2 vor. In einem 45-minütigen Vortrag wird Buch-Autor und Historiker Herbert Schüngeler Interessierten in Wort und Bild einen Überblick über diese besondere Zeit in der Region an Rur und Niers geben. Die Veranstaltung findet in passendem Ambiente mit Getränken und einem kleinen Snack statt. Da die Halle unbeheizt ist, wird angemessene Kleidung empfohlen. Anmeldung unter der E-Mail-Adresse Krisenjahr1923@gmx.de.

Preis Das Buch kostet 19,90 Euro und kann in der Metzgerei Peter Wilms und der Postfiliale Dokimo an der Hauptstraße, der Buchhandlung Wild in Hückelhoven und Erkelenz oder über den Heimatverein bezogen werden, unter der E-Mail-Adresse: herbert-schuengeler@t-online.de.