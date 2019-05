Eigenes Unternehmen DRIA : Dahlke gründet Real Estate in Heinsberg

Hückelhoven/Heinsberg Bei der Eröffnung des neuen Verwaltungsgebäudes der Dahlke AG in Hückelhoven 2016 stießen sie noch einträchtig miteinander an. Jetzt gehen Alexander Dahlke und Burkhard Theyssen getrennte Wege.

Alexander Dahlke und Oliver Dahlke haben die Dahlke Immobiliengruppe (Dahlke Immobilien AG bzw. Dahlke Property Management GmbH) nach über 15 Jahren verlassen – einer Presseerklärung zufolge „auf Grund von Differenzen bei der strategischen Ausrichtung der weiteren Unternehmensentwicklung“. Gemeinsam mit vier weiteren Gesellschaftern haben sie die DRIA GmbH (Dahlke Real Estate Investment- und Assetmanagement) mit Sitz in Heinsberg gegründet. In dem erst vor drei Jahren bezogenen neuen Verwaltungsgebäude an der Ecke Parkhofstraße/Am Landabsatz in Hückelhoven verbleibt Burkhard Theyssen.

Verkauft sind bereits die Fachmarktzentren Lotta-Center (Hilfarth), Uta-Center (Landabsatz) und Maja-Center (Rheinstraße). Theyssen will auch künftig Projekte für den eigenen Bestand entwickeln, dazu zählen noch der Maxi-Gewerbepark in Wegberg und eine Kita im Beeckerwald. Neben Wohn- und Geschäftshäusern in Oberhausen und diversen Einfamilienhäusern will Burkhard Theyssen auch das Bürogebäude in Hückelhoven behalten. Getrennt hat er sich im April von der Property-Sparte, wodurch fünf Arbeitsplätze entfallen sind. Der Käufer, CT Immoconcept aus Düsseldorf, will nach Theyssens Angaben nur noch das technische Property-Management betreiben, Verträge mit Kunden befinden sich in der Auflösung.