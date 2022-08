Nach Schulstart in Hückelhoven : Aktionsbündnis verteilt Brotdosen an Schüler

Hückelhoven Hückelhovener Tafel, städtisches Jugendamt und die Initiative „Hückelhoven hilft“ verteilten die Frühstücksboxen und andere Dinge.

„Eine Herzensangelegenheit“ ergänzte Tafel-Vorsitzender Heinz-Josef Schmitz einleitende Worte angesichts der „Riesenfreude“ bei den rund 150 Kindern und ihren Eltern über die Brotboxen, die gesund gefüllt waren mit frischen Tomaten, Äpfeln und Birnen, Tee und Nahrungsriegeln. Das Motto „gesundes Frühstück macht schlau“ hatten Ulrike Minkenberg für „Hückelhoven hilft“, Heike Ophues vom Jugendamt sowie Ralf Eichenauer von der Tafel auf ein Info-Blatt drucken lassen, auch angesichts der Tatsache, dass etwa jedes vierte Kind ohne gefrühstückt zu haben, morgens in die Schule kommt. Viele Kinder hätten auch kein Pausen-Frühstück im Tornister, dabei sei Ernährung für die langen Schultage bedeutsam, die Energie-Reserven müssten zwischendurch aufgefüllt werden. Chips, Schokoriegel oder Geld für den Kiosk an der Schule seien keine Alternative für ein gesundes Frühstück, die Füllung der Brotbox sei auch als Anregung für zuhause gedacht, die Kunststoff-Box ein bequemes Transportmittel.

Jedes Jahr lassen sich die drei Organisationen besondere Aktionen für die Kids einfallen, Ideen entstehen, werden besprochen, die Umsetzung beginnt – die Kinder lachen zufrieden. Dahinter steht eine geschliffene Organisation und eine ebensolche Logistik, die ohne die ehrenamtlichen Helfer in diesen Gemeinschaften plus Jugendamt nicht möglich wären. Und nächstes Jahr? Da sind vielleicht mal wieder die älteren Kinder dran…

„Die Menschen hatten Hunger!“ Schnörkellos betonen Heinz-Josef Schmitz und Ralf Eichenauer das Tun der Tafel, und das besonders während der Pandemie-Maßnahmen. Nur etwa drei Wochen hätte die Hückelhovener Tafel geschlossen gehabt, andere unter den rund 1000 Einrichtungen dieser Art in Deutschland waren da viel vorsichtiger. Aber auch in den drei Wochen Schließung habe man die Kunden nicht im Stich gelassen, man habe einfach an die Haustür geliefert. Besonderen Wert legt die Hückelhovener Einrichtung auf das von ihr initiierte Netzwerk von Lieferanten und den Tafeln in den Nachbarstädten, ein lebhafter Tauschhandel macht Dinge möglich, die man sonst nicht bieten könnte. Die persönliche, professionelle Akquise spiele bei hilfswilligen Unternehmen ebenfalls eine gute Rolle, „einige Firmen rufen schon von selbst an“, zeigt sich Heinz-Josef Schmitz bei allem Aufwand zufrieden.