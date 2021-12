Hückelhoven : Wunschzettel verschaffen Behinderten Aufmerksamkeit

Hückelhoven Bereits zum zweiten Mal lädt die Beratungsstelle EUTB für den Kreis Heinsberg anlässlich des 3. Dezembers, dem Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung, zu einer Wunschzettel-Mitmach-Aktion ein. Nach der großen Resonanz im vergangenen Jahr war es für die Berater schnell klar, die Aktion zu wiederholen.

Die Wunschzettel-Aktion soll sensibilisieren für die Situation von Menschen mit Behinderung. Insbesondere Menschen mit Handicap sind aufgefordert, auf den Wunschzetteln – als Experten in eigener Sache – ihre ganz persönlichen Anliegen zur Verbesserung ihrer Situation zu formulieren. Dies können Wünsche an die Mitmenschen, an die Politik oder an das Christkind sein, um die Teilhabe, insbesondere in Corona-Zeiten, zu verbessern.