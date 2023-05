Aus Hückelhovener Integrationsrat Aktion für Erdbebenopfer beim Fest der Kulturen

Der Integrationsrat der Stadt Hückelhoven hat ebenfalls schnell signalisiert, helfen zu wollen. So musste über das „Ob“, in der Sitzung im März gar nicht diskutiert werden, sondern nur über das „Wann, Wo und Wie“. In der jüngsten Sitzung hat die Vorsitzende Didem Sakar nun ein Update über die Planungen gegeben. Es hatte sich ein Planungskomitee gebildet, berichtet sie. In Gesprächen mit der Stadtverwaltung seien die Rahmenbedingungen abgeklopft worden. Es stellte sich schnell heraus, dass es durchaus schwierig sei, einen passenden Termin zu finden. Schließlich müsste der Platz um das Rathaus frei sein, also keine andere Veranstaltung stattfinden. Eine zweite Schwierigkeit, die sich im Laufe der Zeit offenbarte, sei die Suche nach einem Verein gewesen, der die Trägerschaft für die Veranstaltung übernimmt. Ohne sei so ein Event nicht möglich, da der Integrationsrat selbst keine derart großen Veranstaltungen ausrichten darf. Doch trotz vieler Anfragen sei kein Verein gefunden worden. „Das hat uns alles sehr viel Zeit gekostet“, sagt Didem Sakar.