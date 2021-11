Adventsspaß in Hückelhoven : Hexe Winnie zaubert Weihnachten

Winnie zaubert in Hückelhoven. Foto: wittener kinder und jugendtheater

Hückelhoven Am Sonntag findet das Theaterstück für Kinder in der Hückelhovener Aula statt. Tickets für die Aufführung am 28. November gibt es im Vorverkauf im Stadtbüro im Hückelhovener Rathaus.

(RP) Am Sonntag ist der erste Advent und somit auch der Beginn der Adventszeit. Mit dem ersten Advent beginnt für die Christen die vierwöchige Vorbereitungszeit auf Weihnachten. An diesem ersten Advent veranstalten die Abteilung für Kultur und Stadtmarketing der Stadt Hückelhoven und das Wittener Kinder- und Jugendtheater in der Hückelhovener Aula ein Theaterstück für die ganze Familie: „Hexe Winnie zaubert Weihnachten“. Los geht es um 15.30 Uhr, geeignet ist das Stück für Kinder ab drei Jahren.

„Weihnachten ist doch schon zauberhaft, was gibts da noch zu zaubern?“, heißt es in der Ankündigung. Für viele Menschen sei Weihnachten ein Fest, das sie gerne feiern, aber wie ist das für Hexen? Weil Winnie in die Menschenschule geht, hört sie natürlich von Weihnachten und möchte auch Weihnachten feiern, einen Weihnachtsbaum haben und mit den anderen Kindern mitreden können. Wozu ist man schließlich Hexe, wenn man sich nicht einen wundervollen Weihnachtsbaum zaubern kann – gesagt, getan. Und dann wird es auch noch ein Weihnachtsbaum, der an die Tür klopft. Hexen-Oma und Hexen-Papa bekommen einen gehörigen Schreck und es gibt ziemliche Unruhe in der kleinen Hexenfamilie. Gut, dass Winnie ihre Freundin Lena hat, so gibt es nämlich für Winnie am Ende doch noch einen Weihnachtsbaum.

Tickets für die Aufführung am 28. November gibt es im Vorverkauf im Stadtbüro im Hückelhovener Rathaus. Telefonische Reservierungen sind leider nicht möglich. Die Karten kosten 2,50 Euro pro Person und müssen bar bezahlt werden. Zur Nachverfolgbarkeit müssen die Käufer ihren Namen, Anschrift und Telefonnummer hinterlassen.

Aufgrund der Corona-Pandemie gilt für den Besuch die 2G-Regel (geimpft oder genesen). Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gelten aufgrund ihres Alters als Schülerinnen und Schüler und benötigen weder einen Immunisierungs- oder Testnachweis noch eine Schulbescheinigung. Es besteht bis zum Platz eine Maskenpflicht, ausgenommen sind Kinder bis zum Schuleintrittsalter. Am Sitzplatz entfällt diese Pflicht.

