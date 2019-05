Workshop in Hückelhoven : Spaß beim gemeinsamen Singen

Hückelhoven Bei der fünften Auflage des Gospel-Workshops „Hückelhoven singt“ unterrichteten drei namhafte Dozenten.

Sich drei Tage intensiv mit moderner Gospelmusik beschäftigen, dabei vom Know-how der erfahrenen Dozenten profitieren und schließlich beim großen Abschlusskonzert von einer professionellen Band begleitet werden: Knapp 80 sangesfreudige Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich für die fünfte Auflage des Gospel-Workshops der Stadt Hückelhoven angemeldet und kamen so in den Genuss des beschriebenen Ablaufs.

Abwechselnd mit den beiden anderen Dozenten Angelika Rehaag und Wolfgang Zerbin dirigierte Professor Minkenberg die Workshop-Teilnehmer auf der Aula-Bühne. Die Krefelderin Angelika Rehaag ist seit 1993 als Gospel-Chorleiterin in Krefeld, Düsseldorf, Bonn, Meerbusch und Köln tätig. Sie gründete vor 22 Jahren das „Gospel-Musik-Festival“ in der Seidenstadt, dessen Leiterin sie ist. Als Workshop- und Seminarleiterin hat sich Rehaag im In- und Ausland einen Namen gemacht. Sie band in Hückelhoven auch das begeisterte Publikum in die mitreißenden Gesangsdarbietungen ein, indem sie einfache Gesten erläuterte, die die Akteure auf der Bühne und die Besucher schnell umsetzen konnten. An der Wiesbadener Musik-Akademie absolvierte Wolfgang Zerbin sein Studium. Inzwischen ist er als Produzent, Arrangeur, Komponist, Pianist sowie Keyboarder tätig. Zahlreiche Aufträge für Show- oder Werbemusik vervollständigen sein musikalisches Wirken.