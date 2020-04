Wirtin schließt nach 51 Jahren : Abruptes Aus der Doverener Mühle

Marietta Haupts (66) hat aus Altersgründen die Doverener Mühle verkauft. Der Investor will sie abreißen für ein Senioren-Wohnprojekt. Doveren verliert einen beliebten Treffpunkt. Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven Aus Altersgründen schließt Wirtin Marietta Haupts das Hotel-Restaurant. Nach dessen Abriss plant der neue Eigentümer des Grundstücks ein Wohnquartier für Senioren. Damit verliert Doveren seine letzte Gaststätte.

Die Doverener Mühle, ein Wahrzeichen des Ortes, wird abgerissen. Das Hotel-Restaurant, das wegen der Corona-Krise geschlossen ist, beendet zum 1. Mai für alle Zeiten seine Geschäftstätigkeit. „Nicht wegen des Coronavirus“, wie die Betreiberin Marietta Haupts versichert, „sondern einzig und allein aus Altersgründen.“ Damit endet am 30. April eine Ära und verliert Doveren seine letzte Gaststätte.

Mit fast 66 Jahren will sich Marietta Haupts zur Ruhe setzen und einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Da keine Nachfolgeregelung möglich wurde, entschied sie sich schweren Herzens, das rund 13.500 Quadratmeter große Grundstück zu veräußern. Anfang des Monats wurde der notarielle Kaufvertrag von ihr und dem neuen Eigentümer, einem Investor aus Berlin, unterzeichnet. Die Health Care Real Estate (HCRE) wird auf dem Gelände ein Wohnquartier errichten, in dem vornehmlich Senioren ein altersgerechtes Leben ermöglicht wird. „Die Stadt Hückelhoven, die in die Verkaufsverhandlungen und die Planungen eingebunden war, legt Wert darauf, dass es kein Pflegeheim geben soll“, erläutert Peter Jost, der Cousin von Marietta Haupts. Als Projektentwickler hat er seine Tante über ein Jahr lang bei den Verhandlungen begleitet.

INfo Investitionen in Millionenhöhe Kosten Rund 35 Millionen Euro will der Berliner Investor HCRE in Doveren investieren. Pläne Nach dem Abriss der Gebäude soll im Frühjahr mit dem Neubau des Wohnquartiers begonnen werden. Zum einem soll ein Wohnpark mit rund 60 komfortablen Wohneinheiten für Senioren entstehen. Darüber hinaus sind zehn Bungalows und Stadtvillen geplant. Der dritte Bauabschnitt sieht Kleinst-Apartments oder alternativ ein Hotel-Garni-Konzept vor.

„Die Idee, die Doverener Mühle als Hotel fortzuführen, war nicht realisierbar“, meinte Jost, der vor zwei Jahren den Elisenhof in Mönchengladbach, der fast 150 Jahre im Familienbesitz war, an eine Hotelkette verkauft hatte. „Marietta Haupts war danach die letzte aus einer Hoteliersdynastie, die ein eigenes Hotel betrieben hat.“ Vor mehr als 50 Jahren eröffneten Haupts’ Eltern in der Doverener Mühle zunächst ein Restaurant. Zuvor hatte die seit 1792 auch als Vinkenmühle bekannte Immobilie fast 20 Jahre lang nach Aufgabe des Mühlenbetriebs leer gestanden.

„Zum Restaurant kamen die ersten sieben Zimmer mit fließendem warmen und kalten Wasser“, erinnert sich Haupts. Sie baute das Hotel zu einer modernen Beherbergungsstätte mit 30 Zimmern um. Das gut frequentierte Hotel ging einher mit dem Restaurant, das zu einem beliebten Treffpunkt wurde. „Nachdem rundherum in den Orten die Kneipen geschlossen hatten, kamen immer mehr Gäste auch aus Baal, Golkrath oder Hetzerath nach Doveren“, berichtet die Wirtin.

Geburtstagsfeiern, Vereinsversammlungen, Hochzeiten, Kommunionen oder Konfirmationen; für viele Zwecke und für viele Menschen war die Doverner Mühle wie selbstverständlich der Treffpunkt. Hier spielte sich in den Räumen, aber auch an der Theke das Dorfleben ab. Das Hotel-Restaurant war aber nicht nur für die Dorfgemeinschaft wichtig, es gab auch Menschen Arbeit und Einkommen. „Wir waren immer gut gebucht und hatten immer viele Gäste, da konnten auch viele bei mir in Küche und Hotel arbeiten“, sagt Marietta Haupt, die ihren Lieblingsplatz als Wirtin hinter dem Tresen am Zapfhahn hatte. Sie erfuhr dort viele Dorfgeheimnisse, die sie aber ebenso für sich behielt wie die Namen der vielen Prominenten, die in der Doverener Mühle übernachteten. Howard Carpendale ist nur einer von vielen Stars, die in Doveren ihre nächtliche Ruhe fanden.