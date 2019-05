Großes Treffen in Hückelhoven : Erasmus-Projekt im Gymnasium am Ziel

Jutta Gebhart (r.), ehemalige Lehrerin am Hückelhovener Gymnasium und aktuell bei "Pulse of Europe", diskutierte mit Studentinnen und Studenten verschiedener Nationen über Europa. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Ein Abend so bunt wie Europa selbst war der „Abend für Europa“, zu dem der Leiter des Hückelhovener Gymnasiums, Arnold Krekelberg, eine Festgemeinde in seiner Aula begrüßte. Damit endete ein dreijähriges Erasmus-Projekt.

Schüler und Gäste feierten den Abschluss eines Erasmus-Projekts. Schulleiter Arnold Krekelberg betonte dabei den Zusammenhalt der Völkergemeinschaft ebenso wie die Notwendigkeit, am Sonntag die Wahllokale aufzusuchen und echt europäisch zu votieren.

Für ordentlich Leben in der Aula sorgten knapp 400 Schülerinnen und Schüler auf und vor der Bühne, denen Bürgermeister Bernd Jansen in einer Grußadresse erläuterte, dass sie sich in einer Multi-Kulti-Stadt befänden, in der Menschen aus mehr als 100 Nationen im Miteinander lebten. Das EU-Bildungsförderungs-Programm Erasmus, über das 22 Schüler, 13 Lehrer und zwei Schulleiter aus sechs Ländern nach Hückelhoven gekommen seien, habe Bedeutung für die Zukunft Europas, bringe es doch junge Leute über die Sachkontakte über die Grenzen zusammen.

Info Viele Gesetze beruhen auf EU-Richtlinien Parlament In einem Interview warb der Stolberger SPD-EU-Abgeordnete Arndt Kohn für den Erhalt eines freiheitlichen und friedlichen Europas, für eine EU, deren Parlament lösungsorientiert arbeite. 80 Prozent der nationalen Gesetze der Mitgliedsländer beruhten auf Richtlinien, die das EU-Parlament beschlossen habe, bei denen der Verbraucherschutz eine gewichtige Rolle spiele. Die Türkei, so der Kandidat für die Wahl am Sonntag, sei in ihrem derzeitigen Zustand mit Defiziten in Fragen von Menschenrechten und Demokratie nicht aufnahmefähig. Allerdings sei die Tür für die Zukunft nicht zu, die Oberbürgermeisterwahl in Istanbul habe gezeigt, dass Regierungen auch abgewählt werden können.

Seit drei Jahren läuft das spezielle Erasmus-Programm mit Beteiligung des Hückelhovener Gymnasiums und Schulen in Spanien, den Niederlanden, Italien, Rumänien, Tschechien und der Türkei unter dem Namen „Care or Scare – Challenges of Modern technologies“ (frei übersetzt: „keine Angst vor den Herausforderungen moderner Technologien“). Jede Schule hat dazu eigene Projekte entwickelt, die bei Besuchen der teilnehmenden Schüler und ihrer Lehrer in den Schulen vorgestellt und diskutiert wurden. Am Hückelhovener Gymnasium war der Abschluss, nachdem zuvor alle anderen Länder für jeweils knapp eine Woche besucht worden waren. Das Gymnasium Hückelhoven hatte den Schwerpunkt „Moderne und alte Energiequellen, Braunkohle, Hambacher Forst“ gewählt, die türkische Schule gesunden Lebensstil, Ernährung und Bewegung.