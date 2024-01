Mit all den bekannten Hits Abba-Tribute-Band kommt nach Hückelhoven

Am Sonntag, 24. Februar, lassen die Sänger und Musiker von Abba Gold in der Aula des Gymnasiums Hückelhoven die Superhits von Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid in einer Live-Inszenierung lebendig werden. Abba Gold – The Concert Show — lässt den Glamour-Pop der Band und die Ohrwürmer aus der Glitzerwelt auf der Konzertbühne wieder aufleben. Abba Gold, so der Veranstalter, sei nicht nur musikalisch ein eindrucksvolles Revival. „Die Authentizität ist ein wichtiges Element bei der Bühnenshow. Jede Geste und sogar der schwedische Akzent der Darsteller stimmen. Von Originalkostümen über das Bühnendesign der 70er Jahre bis zu Bennys weißem Klavier – an jedes Detail wird gedacht“, heißt es.