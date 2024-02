Abba Gold in Hückelhoven Welthits aus der Zeit der Schlaghosen

In englischer Sprache begrüßten sie das erwartungsvolle Publikum in der Hückelhovener Aula und forderten sofort auf, eifrig mitzusingen, zu klatschen und auch bei Bedarf zu tanzen. Bei legendären Hits wie „Fernando", „Knowing me, knowing you", „Mamma Mia", „Take a chance on me", „Money, money, money", „The winner takes it all", „Super Trouper" oder „Angel Eyes" war das Eis schnell gebrochen. Einen Wiedererkennungseffekt gab es aber nicht nur für die eingefleischten Abba-Fans, die schon mehrere Auftritte von „Abba Gold – The Concert Show" besucht haben.