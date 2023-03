Ab Freitag Hückelhoven präsentiert sich auf Aachener Messe

Hückelhoven · Schon am Eingang zu dem 20.000 Quadratmeter großen Gelände begrüßt Hückelhoven die Besucher in einem Pavillon, in dem unter anderem über die vielfältigen Eventangebote informiert wird

08.03.2023, 05:10 Uhr

Ein Blick auf den Messestand der Stadt Hückelhoven. Die Unterzeile muss von rechts nach links gelesen werden. Foto: Carsten Forg

Hückelhoven ist Partnerstadt – schon seit fast 50 Jahren von Hartlepool in Nordengland, schon bald 40 Jahre von Breteuil in Westfrankreich. Ab Freitag, 10. März, auch von Aachen. Dort ist die Einkaufsstadt Partnerin der Euregio-Wirtschaftsschau im schmucken Stadion für das weltbekannte CHIO-Reitturnier, die am Sonntag, 19. März, endet, die Partnerschaft auch. Dazwischen eine vielgestaltige Ausstellung mit einem ebensolchen Programm. „Man möchte sehen und anfassen, was man zu kaufen gedenkt; man möchte wissen, mit wem man Geschäfte tätigt, man sucht Beratung. Und diesen direkten Augenschein, diese Informationen aus erster Hand, von Mensch zu Mensch, das kann nur eine Messe, und das bietet die Euregio-Wirtschaftsschau.“ Hückelhovens Bürgermeister Bernd Jansen dankt in einem Grußwort den Veranstaltern der seit mehr als 30 angebotenen Ausstellung für die Gelegenheit, Hückelhoven als Einkaufs- und Eventstadt präsentieren zu können. Und das nach drei Jahren Wartezeit, wegen der Pandemie. Hückelhoven ist überhaupt erst die dritte Stadt, die die Partner- und Schirmherrschaft der Messe übernimmt. Schon am Eingang zu dem 20.000 Quadratmeter großen Gelände begrüßt Hückelhoven die Besucher in einem Pavillon, in dem unter anderem über die vielfältigen Eventangebote informiert wird – der Clou: Besucher können eine VIP-Eintrittskarte für fast alle der Veranstaltungen gewinnen. Die Gäste können sich in mehreren Themenhallen bei rund 200 Ausstellern orientieren, die aus der Region, ganz Deutschland und dem Ausland kommen, bieten Haus und Garten, Mode, Dienstleistungen, Backwaren, Feinkost und, und, und. Und nicht nur zum Anschauen, auch zum Kauf. Unterhaltung bietet ein Programm auf dem Freigelände und in der Live-Halle während fast der gesamten Öffnungszeiten. Auf die Kids wartet die 300 Quadratmeter große Kinderlandhalle mit einer Reihe von Aktions-Angeboten. Selbstverständlich ist auch die gastronomische Versorgung gesichert. Freitag, 10. März, ist von 12 bis 18 Uhr geöffnet, danach bis zum 19. März von zehn bis 18 Uhr. Das CHIO-Gelände befindet sich an der Albert-Servais-Allee 50.

(isp)