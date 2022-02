Autobahn in Höhe Hückelhoven zeitweise gesperrt : Insgesamt 13 Verletzte bei Unfällen auf der Autobahn 46

Autobahn in Höhe Hückelhoven zeitweise gesperrt

Fast zeitgleich ereigneten sich Unfälle in beide Richtungen. Zwei Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: Uwe Heldens

Hückelhoven Beinahe zeitgleich ereigneten sich die Unfälle zwischen Hückelhoven und Heinsberg. Feuerwehr und Rettungsdienst mussten bei der Anfahrt wegen der glatten Fahrbahn aufpassen.

Witterungsbedingt haben sich am Freitagnachmittag auf der Autobahn 46 zwischen Hückelhoven und Heinsberg zwei schwere Unfälle auf beiden Fahrtrichtungen ereignet. Die Unfälle geschahen innerhalb kurzer Zeit. Der erste Notruf ging um 15.20 Uhr ein, eine Minute später wurde das zweite Unglück gemeldet.

Die Autobahn musste sowohl in Richtung Düsseldorf als auch in Richtung Niederlande komplett gesperrt werden. Mehrere Fahrzeuge waren in die Unfälle verwickelt, bei denen insgesamt 13 Menschen verletzt wurden.