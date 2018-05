Hückelhoven : 88 Einsätze: Ratheimer Löscheinheit zieht Bilanz

Hückelhoven Zur Jahresversammlung begrüßte Löscheinheitsführer Sascha Junker die Löscheinheitsmitglieder im Gerätehaus Ratheim. In seinem Jahresbericht listete er die vielen Aufgaben, welche im Vorjahr die Mitglieder zu bewältigen hatten, auf.

Die Löscheinheit Ratheim wurde zu 88 Einsätzen alarmiert - 37 Brandeinsätze, 39 Hilfeleistungen, sieben ABC-Einsätze, zwei Einsätze Technischer Hilfeleistung nach Verkehrsunfällen und drei weiteren Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen. So wurde die Löscheinheit gegenüber dem Jahr 2016 zu elf Einsätzen mehr alarmiert. Für dieses Jahr scheint sich diese Entwicklung fortzusetzen.

Die Wehrleute leisteten ehrenamtlich rund 2500 Stunden Dienst für Aus- und Weiterbildungen, Einsätze und Öffentlichkeitsarbeit. 2017 konnten alle Mitglieder 13 Lehrgänge in Hückelhoven, auf Kreis- und Landesebene mit Erfolg abschließen. Daneben nahmen sie Öffentlichkeitsarbeit wahr. Neben dem schon traditionellen Tanz in den Mai am Gerätehaus nahmen sie am Karnevalsumzug in Ratheim teil und organisierten die Durchführung für den Volkstrauertag. Bei der Durchführung des Kreisjugendfeuerwehrtages in Hückelhoven unterstützten die Ratheimer gerne.



Die Löscheinheit besteht aus 45 Mitgliedern, davon 31 in der Einsatzabteilung, neun in der Ehrenabteilung und fünf Jugendliche aus der Jugendfeuerwehr der Stadt Hückelhoven. Im Vorjahr konnte die Löscheinheit fünf neue Kameraden in der Einsatzabteilung begrüßen, drei von ihnen wurden aus der Jugendfeuerwehr überstellt. Das zeigt die erfolgreiche und gute Jugendarbeit in der Jugendfeuerwehr. Zwei Kameraden wurden aus der Einsatzabteilung in die Ehrenabteilung überstellt.

Der Löscheinheitsführer dankte allen für den geleisteten Dienst zum Wohl der Bürger. Beim Ausblick auf die anstehenden Aufgaben in diesem Jahr ist eines ganz sicher: Langweilig wird es nicht beim Löschzug Ratheim. Am Ende nahm der Leiter der Feuerwehr, Sven Lange, Ehrungen und Beförderungen vor. Stellvertretend für den Kreisbrandmeister ehrte er Brandoberinspektor Hans-Josef Esser für seine 40-jährige Dienstzeit. Während dieser Zeit nahm er unter anderem die Funktionen des Löschgruppenführers in Ratheim und später auch als Zugführer des Zuges 2 wahr. Dafür bedankte sich der Leiter der Feuerwehr ausdrücklich. Beförderungen wurden ausgesprochen für Oberbrandmeister André Rolfs (Hauptbrandmeister) sowie die Feuerwehrmannanwärter Daniel Rütten und Ricky Twine (Feuerwehrmann).

