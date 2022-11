EP Lennartz in Hückelhoven : Familienunternehmen im Wandel der Zeit

Hückelhoven Kürzlich feierte der Elektronikfachhandel EP Lennartz sein Jubiläum. Grund genug für Geschäftsführer Ralf Sester, auf die Geschichte des Unternehmens zurückzublicken.

Diesen Fund nahm er zum Anlass, sich mit der Geschichte des Unternehmens mal intensiver zu beschäftigen. Den Grundstein hatte sein Ur-Ur-Großvater Anton Lennartz schon früher gelegt, als er 1863 einen Eisenwaren-Großhandel in Waldfeucht eröffnete. Es folgte ein Umzug nach Heinsberg und die Übergabe an die nächste Generation samt Sortimentserweiterung. 1937 erfolgte die Aufteilung des Fachgeschäftes auf drei Brüder. Karl Lennartz hat den Eisenwarenhandel in Heinsberg weitergeführt und Heinrich Lennartz zog es in die Niederlande nach Eindhoven. Wilhelm Lennartz, der Großvater des heutigen Geschäftsführers, eröffnete ein Haushaltswarengeschäft in der Mokwastraße in Hückelhoven und baute das heutige Geschäft auf der Parkhofstraße. In den folgenden Jahren folgten Umbauten und Vergrößerungen. Das „Kaufhaus Lennartz“, wie es zwischenzeitlich hieß, hatte das Sortiment immer breiter gefächert.