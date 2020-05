Aufprall in Hückelhoven : 76-Jähriger stirbt an Unfallfolgen

Hückelhoven Gut eine Woche nach einem Verkehrsunfall am 6. Mai in Hückelhoven ist ein Kleinkraftradfahrer (76) im Krankenhaus laut Polizei seinen Verletzungen erlegen.

Nach einem Unfall, der bereits am 6. Mai (Mittwoch) passierte, ist ein Mann jetzt gestorben. Wie die Polizei mitteilt, befuhr gegen 15.50 Uhr eine 62-Jährige aus Übach-Palenberg mit ihrem Seat die Roermonder Straße aus Richtung Jülicher Straße kommend in Fahrtrichtung Millich. An einem Schnellrestaurant bremste sie, um nach rechts auf einen Parkplatz abzubiegen. Diese Situation erkannte ein 76-jähriger Mann aus Hückelhoven, der mit seinem Motorroller unmittelbar hinter der Frau unterwegs war, offenbar zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Dadurch kam er zu Fall und wurde verletzt zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei erhielt nun die traurige Nachricht, dass der Mann an den Folgen seiner Unfallverletzungen verstorben ist. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.