70 Jahre Gut Hohl Hilfarth : Vogelzüchter feiern runden Geburtstag

Die Vereinsmitglieder bei der Jubiläumsfeier, die Kassierer Werner Schüngeler organisiert hatte. Foto: Verein

Hilfarth Eine wichtige Aufgabe ist auch der Vogelschutz, der durch verschiedene Aktionen wie Fütterungen, Nistkastenaktionen und Vogelbeobachtung betrieben wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im vergangenen Monat war es so weit: Die Mitglieder des Vogelvereins „Gut Hohl Hilfarth 1952“ trafen sich, um bei einem zünftigen Barbecue das 70-jährige Bestehen des Vereins zu feiern. Vereinsmitglied und Kassierer Werner Schüngeler hatte sich bereit erklärt, dieses zu organisieren. und er stellte auch seine Räumlichkeiten für die kleine Feier zur Verfügung.

Am 19. Januar 1952 setzen 14 Vogelliebhaber die Idee, einen Kanarienzuchtverein zu gründen, in die Tat um. Der Verein bekam den Namen „Gut Hohl Erkelenz-Hilfarth“. Zum Vorsitzenden wurde damals Josef Schnocks gewählt. Ihm zur Seite standen als Kassierer Karl Gatzen und als Schriftführer Martin Hensen. Unter den Gründungsmitgliedern befand sich auch der spätere Landesverbands-Vorsitzende Willibert Classen. Es wurde eine erste Vereinssatzung erarbeitet und verabschiedet. In Punkt eins der Satzung stand: „Sinn und Zweck des Kanarienzuchtvereins ist es, hochedle Sänger zu züchten, Ausstellungen abzuhalten und zu beschicken“. Das heißt aber auch, dass zuerst Gesangskanarien „Harzer Roller“ gezüchtet und gehalten wurden.

1955 bestand der Verein bereits aus 22 Mitgliedern. 1960 wurde die „Farbenzucht der Kanarien“ eingegliedert. Im März 2009 wurde die Vereinssatzung überarbeitet – der Verein trägt seitdem den Namen „Vogelzucht und -Schutzverein Gut Hohl Hilfarth 1952“. Und auch der Zweck des Vereins wurde neu definiert – Es ist die Zucht, Pflege, Haltung und der Schutz von Vögeln sowie die jährliche Ausrichtung einer Vereinsmeisterschaft soweit möglich in Verbindung mit einer Ausstellung.

Auch überregional sind die Züchter des Vereins sehr erfolgreich, so werden jedes Jahr erfolgreich die Spezialschauen, die Verbandsschauen, die DKB- und die Weltmeisterschaft beschickt. Unzählige Titel konnten die Vereinsmitglieder hier gewinnen. Hervorzuheben sind dabei die errungenen Weltmeistertitel von Franz-Josef Dressen, Josef Hellenbrand und Werner Schüngeler.

Seit Jahren werden die Geschicke des Vereins durch den Vorsitzenden Franz-Josef Dressen geleitet. Ihm zur Seite stehen Werner Schüngeler als Kassierer und Reinhard Perlick als Schriftführer. Auch außerhalb des Vereins engagieren sich die Mitglieder, so ist Franz-Josef Dressen seit mehreren Jahren Preisrichter-Vorsitzender des DKB. Trotz Höhen und Tiefen in der Geschichte hat sich der Verein immer wieder kritisch hinterfragt und so am Leben erhalten. Heute besteht der Verein aus zwölf Mitgliedern.

Bei den monatlichen Versammlungen, die in der Regel an jedem ersten Montag des Monats im Vereinslokal Sodekamp-Dohmen abgehalten werden, werden den Züchtern und Mitgliedern wertvolle Tipps und Hilfen in der Vogelhaltung angeboten. Ein Ziel für die Zukunft wird es sein, wieder mehr Jugendliche für das Hobby zu gewinnen. Jeder, der ehrliches Interesse an diesem schönen Hobby habe, sei gerne gesehen. Eine wichtige Aufgabe ist auch der Vogelschutz, der durch verschiedene Aktionen wie Fütterungen, Nistkastenaktionen und Vogelbeobachtung betrieben wird.

(RP)