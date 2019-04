Streetfood-Festival in Hückelhoven : Von Knoblauchbrot bis Krustenbraten

Hückelhoven Bei der 6. Auflage des Hückelhovener Streetfood-Festivals servierten die Händler unterschiedliche Geschmackserlebnisse. Zwei Bands sorgten auf der Bühne am Rathaus für stimmungsvolle Live-Musik.

Wildschwein, geräucherte Entenbrust, Angus-Ribeye-Steaks, Crêpes und Hamburger aus dem Räucherofen gehörten diesmal unter anderem zum breit gefächerten Angebot beim 6. Hückelhovener Streetfood-Festival. Zwischen Rathaus und Gymnasium hatten die Trucks, Verkaufsstände und Garküchen drei Tage lang ihr kulinarisches Angebot aufgebaut, um den zahlreichen Besuchern in der ehemaligen Zechenstadt aus der gesamten Region einzigartige Geschmackserlebnisse zu ermöglichen. Bei freiem Eintritt wurde von Stand zu Stand flaniert. Wer keine Lust auf exotische Experimente hatte und lieber auf bodenständige Kost setzte, kam am Reibekuchenstand auf seine Kosten. Sehr zünftig ging es unterdessen ein paar Meter weiter an der Almhütte Bavaria zu. Dort wurden Krustenbraten und Fleischkäse im Brötchen aufgetischt. Pasta in zahlreichen Variationen, Burritos und spanische Churros mit Zimt und Zucker und einer süßen Soße aus Erdbeeren, Karamell oder Pfefferminz kamen gut an bei der dreitägigen Essenssause in der Hückelhovener Innenstadt. An den Ständen hatten sich vor allem gestern bei sommerlichen Temperaturen schnell lange Schlangen gebildet.