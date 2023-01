Im Jahr 2022 528 Geflüchtete aus der Ukraine in Hückelhoven aufgenommen

Ein Großteil derer, die in Hückelhoven Schutz suchen, kommt aus der Ukraine. 528 Menschen wurden hier registriert, in erster Linie handelt es sich dabei um Frauen und Kinder. Nur wenige Männer seien dabei gewesen. Von denen seien ein paar auch bereits wieder zurück in die Ukraine gegangen, unter anderem, weil sie dort noch Freunde und Verwandte haben. So seien es am Ende des Jahres 435 Geflüchtete aus der Ukraine gewesen, die sich noch in Hückelhoven aufhalten.