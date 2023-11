40 Jahre Fotoclub Hükelhoven Fotografie als Genre der Kunst erkannt

Bereits im Jahr der Clubgründung schloss sich die Vereinigung dem heutigen „DVF – Deutscher Verband für Fotografie“ an. Dass der Name des Fotoclubs Hückelhoven in Bewertungen und immer wieder in den Siegerlisten von Fotowettbewerben auftaucht, das belegt nun wieder einmal die aktuelle Ausstellung. Zu Hause ist der Fotoclub im Alten Rathaus in Ratheim. Neben den regelmäßigen Treffen, jeweils am ersten und dritten Donnerstag des Monats ab 19.30 Uhr, veranstalten die Clubmitglieder auch Bildanalysen und Workshops oder unternehmen gemeinsame Fotoexkursionen und Ausstellungsbesuche. Fotointeressierte sind zu den angegebenen Zeiten immer gerne willkommen. Termine etc. im Web unter www.fotoclub-hueckelhoven.de.