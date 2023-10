40 Jahre Fotoclub Hückelhoven Eine Fotoausstellung zum Jubiläum

Die Berechtigung an bundesweiten Fotowettbewerben teilzunehmen, erlangten die Klubmitglieder bereits, als sich der Verein im Gründungsjahr dem „Verband Deutscher Amateurfotografen Vereine“ (heute „DVF – Deutscher Verband für Fotografie“) anschloss. Seitdem sind die Mitglieder des Fotoclubs sowohl in der Klub- als auch in der Einzelwertung nicht mehr von den vorderen Plätzen oder sogar Siegerpodesten wegzudenken. Bereits mehrmals sicherte sich Heinz Beckers den Titel des Rheinischen Fotomeisters.