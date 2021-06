Haus Sodekamp-Dohmen in Hückelhoven-Hilfarth : 300 Gäste feiern mit Räuber und Hätzblatt

Hilfarth Mit dem gut besuchten Auftritt der Kölner Formation „Die Räuber“, die ihre Jubiläumstournee „30 Jahre und kein bisschen leise“ in Hilfarth startete, fiel bei Sodekamp-Chef Frank Dohmen der Startschuss für die neue Auflage des Kultursommers.

Ausblick Das beliebte Musik-Spektakel Rur in Flammen am kommenden Wochenende ist bereits ausverkauft. Für die große Mallorca-Party am Samstag, 10. Juli, 18 Uhr, hält Sodekamp-Chef Frank Dohmen noch Karten bereit. Ballermann-Sängerin Ina Colada und Autohändler Dragan werden dann ebenso wie Stefan Stürmer zu Gast an der Rurbrücke sein.

Das sollte an diesem Abend anders werden. Dafür sorgten die fünf Räuber mit altbewährten Karnevalsschlagern wie „Am Eigelstein is Musik“, „Kölsche Jonge bütze joot“, „Und sie war nicht viel älter als 18 Jahr“ oder auch „Op dem Maat“. Aber auch neue Stimmungslieder waren dabei, mit denen die Vollblutmusiker unter Beweis stellen wollten, dass sie mehr in ihrem breit gefächerten Repertoire haben als die Lieder für die fünfte Jahreszeit. „Bei uns gibt es personelle Veränderungen“, sagte Frontmann Sven West und stellte seine beiden neuen Kollegen Thommy Pieper am Schlagzeug und Martin Zänder am Bass vor. Für Thommy Pieper war es wie für seine Bandkollegen fast ein Heimspiel. Unzählige Male sind sie bei Sodekamp-Dohmen schon aufgetreten, wenn die Rurpiraten ihre legendären Herrensitzungen abhielten. Damals gehörte er noch zu den „Fünf Fleje“, die die bekanntesten Hits der Räuber coverten. Schwarze Shirts mit rotem Kreuz – so standen die Räuber, die ihren ebenfalls schwarzen Tourneebus vor dem Kino nebenan geparkt hatten, auf der Sommergarten-Bühne. Und freuten sich: „Endlich wieder reale Menschen vor uns.“ Richtig nervös und aufgeregt seien sie gewesen, „wie unsere Kollegen von Hätzblatt“. In einer Zeit, in der Konzerte keine Selbstverständlichkeit mehr sind, haben es auch die Räuber schwer gehabt. „Diese eineinhalb Jahre waren ganz großer Mist“, rief Sven West ins Mikrofon.