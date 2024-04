30 Jahre Con Brio in Hückelhoven Jubelstürme für alte Hasen junge Musiker

Ein Fest der Musik hatte der Verein für Kammermusik, Con Brio, zum 30-jährigen Bestehen angekündigt – ein rauschendes Fest der Musik wurde es dank exzellenter Interpreten eines qualitätsvollen und interessanten Programm-Angebots am Sonntagabend in der Hückelhovener Aula. Annähernd 200 Musikfreunde wollten hören und sehen, was vor 30 schon mal Programm war, die Interpreten waren bis auf eine höchst talentierte junge Sängerin, deren Klavier-Begleiter sowie einen Nachwuchs-Pianisten allererster Güte damals ebenfalls als Programmgestalter dabei. Sowohl die Aufführung am Sonntag wie auch die Tatsache, dass der Nachwuchs bei Con Brio regelmäßig Chancen erhält, können Verein und Publikum in eine qualitätsorientierte Zukunft blicken, sehr gewollt.