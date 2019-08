Pilgermesse in Hilfarth : 286 Jahre Fußwallfahrt von Brachelen nach Kevelaer

Brachelen Für die Fußwallfahrt nach Kevelaer sind bereits 64 Pilgerinnen und Pilger angemeldet. Die Pilgermesse findet am Freitag statt.

Zur Fußwallfahrt haben sich 64 Pilgerinnen und Pilger angemeldet – aus Brachelen 40, aus Hilfarth 16 und aus Golkrath acht. Die Bruderschaft freut sich über vier Neupilger. In der Brachelener Maria-Hilf-Kapelle empfangen die Pilger am Samstag um 6.30 Uhr den Reisesegen. In Hilfarth und Golkrath schließen sich weitere Pilger an. Nach einer Übernachtung in Hinsbeck werden die Fußpilger am Sonntag gegen 12.30 Uhr in Kevelaer erwartet. Nach dem feierlichen Einzug empfangen alle Pilger in der Kerzenkapelle den sakramentalen Segen. Die Buspilger können vorher um 11.30 Uhr den Kreuzweg im Forum Pax Christi beten. Der Festgottesdienst, zu dem alle Pilger eingeladen sind, beginnt um 16.30 Uhr in der Basilika. Der Junge Chor aus St. Gereon Brachelen wird ihn in diesem Jahr musikalisch gestalten. Die Lichterprozession findet ab 19.45 Uhr im Pax-Christi-Zentrum und an der Gnadenkapelle statt.