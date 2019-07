25 Jahre AWO-Kita Ratheim : „Hier wird mit Herzblut gearbeitet“

Hückelhoven Im AWO-Familienzentrum Venner Hof in Ratheim wurde das 25-jährige Bestehen der Einrichtung gefeiert.

AWO-Geschäftsführer Andreas Wagner sprach die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Hückelhoven an. „Die Bauarbeiten hier werden in Kürze beginnen“, kündigte er an. „Die Ausschreibungen laufen, finanziell ist alles geregelt.“ Bürgermeister Bernd Jansen kennt die AWO-Einrichtung nicht nur aus dienstlichen Gründen – sein Sohn besuchte das Familienzentrum im Venner Hof, ehe er eingeschult wurde. Hier schlüpfte der Verwaltungschef auch schon in ein Nikolauskostüm, um die Kinder in der Adventszeit zu überraschen. Es handele sich um keinen „Kindergarten, der lediglich die Pflichtaufgabe der Kinderbetreuung im Vorschulalter erfüllt“, machte Jansen in seiner Ansprache deutlich. „Hier wird mit Herzblut gearbeitet.“ Soziale Kompetenz werde den Kindern vermittelt. Beim Wechsel auf die Grundschule werde dies von den Lehrern bestätigt. Familienstrukturen hätten sich verändert, weshalb der Anspruch an den Kindergarten nun ein anderer geworden sei. „Oma und Opa sind oft nicht in der Nähe“, stellte der Erste Bürger fest. Leiterin Tanja Kremer berichtete, wie demokratisch es in der Einrichtung zugeht. In speziellen Kinderratssitzungen brachten die Kleinen ihre Ideen für das Fest zum 25-jährigen Bestehen ein.