20 Jahre Sternenreiter „Schöne Blumen der Vergangenheit“

„Schöne Blumen der Vergangenheit“ – so hat Diplom-Reitpädagogin Ruth Adams die Jubiläumsveranstaltungen genannt, die am Samstag, 24. August, und am Sonntag, 25. August, jeweils um 17 Uhr beginnen. Bei freiem Eintritt sind Kuchen- sowie Fingerfoodspenden für das große Buffet in der Scheune erwünscht. Dabei wird das weitläufige Außengelände des Hofs für heilpädagogisches Reiten einmal mehr zur faszinierenden Theaterbühne.