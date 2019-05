Schuldnerberatung in Hückelhoven : Etwas weniger Schulden-Beratungen

Sinkende Arbeitslosenzahlen und ein gestiegenes Lohnniveau wirkten sich positiv auf Überschuldung und Insolvenzen aus, schlussfolgerten die Mitarbeiter der Schuldnerberatung. Beratungen sind komplexer geworden.

Um Überschuldung zu vermeiden, ist es grundsätzlich gut, sich genau über Bedingungen zu informieren, zu denen etwa Käufe getätigt werden. „Du kriegst im Leben nichts geschenkt!“, habe sein Vater immer zu ihm gesagt, bekräftigte Superintendent Jens Sannig bei der Vorstellung des Jahresberichtes der Schuldner- und Insolvenzberatung des Diakonischen Werkes des Kirchenkreises Jülich in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heinsberg in den Räumen der evangelischen Kirchengemeinde in Hückelhoven. Kleingedrucktes zu lesen, die Angebote bewusst zu prüfen und somit Lockmethoden und Tricksen zu erkennen seien wichtig, um Schulden zu vermeiden. Darüber hinaus ringe das Leben den Menschen aber auch oftmals vieles ab, „so dass es bei allem Fleiß Situationen gibt, die sie aus der Bahn werfen“, fügte der Superintendent an. Dann sei es ratsam, frühzeitig zur Schuldnerberatung zu gehen.