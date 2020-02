Messe in Hückelhoven : Nach zwanzig Jahren fest in Astro-Szene

Hückelhoven Die Astro-AG am Gymnasium richtet den 20. Astronomie Treff Hückelhoven in der Aula aus. Zum Jubiläum haben die Schüler zwei Wissenschaftler aus Köln (DLR) eingeladen, denen das Publikum auch Fragen stellen kann.

Der Weltraum – unendliche Weiten, unendlich faszinierend. Das ist das All auch für Jungen und Mädchen in der Astro-AG des Gymnasiums Hückelhoven. Im März 2013 durften zwei Schüler bei einem Flug in 13.000 Meter Höhe den Kometen Panstarrs betrachten. Den Blutmond fotografierte die Arbeitsgemeinschaft am 27. Juli 2018. Dazwischen lagen viele spannende Beobachtungen in der Himmelskuppel, die auch das Schullogo ziert. Nach 20 Jahren hat die AG mit ihrem jährlichen Astro Treff einen festen Platz in der Astro-Szene. Zum Jubiläum am 15. Februar, sind zwei Strahlenbiologen eingeladen.