Sitzung des Stadtrates Hückelhoven : 18 Eingangsklassen an Grundschulen

Hückelhoven Per Dringlichkeitsbeschluss bestätigt der Stadtrat Hückelhoven die Entscheidung. Es hätte sogar noch eine weitere Eingangsklasse gebildet werden können. Ein Vorschlag der Jusos für eine Regenbogenflagge wurde abgelehnt.

Der Stadtrat bestätigte bei seiner Sitzung in der Aula eine per Dringlichkeitsbeschluss gefasste Entscheidung, nach der in der Grundschule An der Burg in Hückelhoven drei Klassen mit 74 i-Dötzchen gebildet werden, an der Grundschule in Hilfarth zwei Klassen mit 47 Kindern, an der Mühlenbachschule in Baal vier Klassen für 98 Schüler, an der Grundschule Brachelen eine Klasse mit 29 Schülern, an der Grundschule Im Wiesengrund in Ratheim zwei Klassen mit 50, an der Michael-Ende-Schule in Ratheim ebenfalls zwei Klassen mit 50, an der Friedrich-Honigmann-Schule eine Klasse mit 25, an der Kleingladbacher Grundschule eine Klasse mit 22 und an der Johann-Holzapfel-Schule in Doveren zwei Klassen mit 44 Jungen und Mädchen.