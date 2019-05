150 Jahre Kita in Brachelen : Kinder feiern großes Jubiläumsfest

Während der Jubiläumsfeier zum 150-jährigen Bestehen der katholischen Kindertagesstätte in Brachelen war ein Highlight das gemeinsame Singen der Kinder mit den Senioren des Kooperationspartners Haus Berg, an dem sich auch das Publikum beteiligen konnte. Foto: Ruth Klapproth

Brachelen Mit einem bunten Fest feierten Kinder, Eltern und viele Ehemalige das 150-jährige Bestehen der Katholischen Kindertagesstätte St. Gereon Brachelen. In einem Vortrag ließ der Heimatverein des Ortes die Kita-Geschichte aufleben.

Viele kleine und große Besucher waren zum großen Jubiläumsfest der Katholischen Kindertagesstätte St. Gereon Brachelen erschienen. Bereits 1869 gegründet, konnte diese am Wochenende ihr 150-jähriges Bestehen unter dem Motto „Bunter Rummel für Groß und Klein – die Kita lädt zum Jubiläum ein!“ mit einem großen Fest feiern, das viele Brachelener Vereine unterstützten. Den Auftakt bildete ein von den Kindergartenkindern mitgestalteter Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Gereon. Hiernach zog ein Festumzug zur Einrichtung, wo das Trommlercorps ein Platzkonzert gab.

Neben Dosenwerfen und Entenangeln konnten sich die Kinder schminken oder frisieren lassen. In einer Mal- und Bastelecke wurden mit der „Murmeltechnik“ kleine Kunstwerke geschaffen. Bei „Bruno Bärs lustigem Kochlöffelparcours“ mussten Gegenstände mit einem Kochlöffel aus alten Gefäßen geangelt werden. Ein kleines Karussell und ein Glücksrad sorgten ebenfalls für strahlende Kinderaugen. An einer Station der Feuerwehr durften die Kinder mit einem Wasserschlauch ein „brennendes Haus“ löschen. Dabei mussten sie auf eine bestimmte Öffnung zielen und das Wasser, das in einem Auffangbehälter landete, wurde gemessen. Die erfolgreichen kleinen „Brandmeister“ erhielten hinterher eine Urkunde.

Neben den Kindern und Eltern genossen viele Ehemalige das Jubiläumsfest unter alten Bekannten und tauschten lebhaft Erinnerungen aus, beispielsweise an die Zeit, in der der Kindergarten noch unter der Leitung von Ordensschwestern stand.

In einem Vortrag des Heimatvereins Brachelen ließ Michael Küsgens die Geschichte und Entwicklung der Kita aufleben. Die gezeigten Fotos sorgten vor allem bei denen, die schon vor einigen Jahrzehnten selbst in Brachelen in den Kindergarten gingen, für großes Gelächter, und viele Anekdoten wurden erzählt. So haben einige die Kita nie wirklich verlassen und arbeiten bis heute dort als Erzieherinnen.