Am 15. September in Hückelhoven Wep-Lauf steht wieder in den Startlöchern

Auch wenn es bis zum Laufevent am 15. September noch eine Weile hin ist, die Organisatoren des Wep-Laufs in Hückelhoven haben im Hintergrund schon eine Menge zu tun. Schließlich findet die beliebte Laufveranstaltung in diesem Jahr bereits zum 15. Mal statt. Angeboten werden wieder viele verschiedene Disziplinen, unter anderem auch der Marathon. „Das ist der einzige Marathon, der im Kreis Heinsberg angeboten wird“, sagt Ralf Sester von der Werbegemeinschaft Hückelhoven nicht ohne Stolz. Er und seine Mitstreiter hoffen, dass dies erneut auch Athleten aus anderen Städten in die Region lockt. Wer nur die Hälfte der Marathon-Distanz absolvieren möchte, der hat in Hückelhoven auch die Möglichkeit, Nordrhein-Meister zu werden, berichtet Steffi Schmitz-Goeres vom TuS Jahn Hilfarth.