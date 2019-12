13. Suchtforum in Hückelhoven : Wenn Eltern von Sucht belastet sind

13. Suchtforum in Hückelhoven

Hückelhoven Auf überaus großes Interesse stieß das 13. Hückelhovener Suchtforum zum Thema „Elternschaft und Sucht – ein Tabu?“ im Gemeindesaal. Experten berichteten von der Arbeit mit suchtbelasteten Familien und Hilfsangeboten.

Die Fachtagung hatte die in Hückelhoven ansässige Beratungsstelle für Suchtfragen in Trägerschaft des Caritasverbandes in Kooperation mit dem Diakonischen Werk veranstaltet. Statt der angemeldeten 111 Interessenten kamen 125 ins Gemeindezentrum, darunter Vertreter der Jugendhilfe, Jugendämter, Eingliederungshilfe, von Suchtstationen, Schulsozialarbeiter und Ärzte.