Hückelhoven : 1. Tag des Wanderns mit Dorothee Mühlenbruch am Adolfosee

Für Dorothee Mühlenbruch führt der Weg zum Glück über den nächsten Gipfel. In einem kleinen Buch gibt sie Tipps für Wanderer weiter. Foto: LAASER (ARCHIV)

Hückelhoven Aktionen rund um das Motto "Wandern ist mehr als sich bewegen" am 1. Juli. Vorträge, Informationen über Angebote und zum Thema Ehrenamt. Vom Haus am See starten Wanderrunden.

Eine Premiere erlebt der Ratheimer Adolfosee am Sonntag, 1. Juli: den ersten Tag des Wanderns in Hückelhoven. Die zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin Dorothee Mühlenbruch hatte die Idee, einmal eine Veranstaltung rund um das Thema Wandern durchzuführen, um diese wundervolle und gesunde Freizeitbeschäftigung vielen Interessierten nahe zu bringen. Das Motto: "Wandern ist mehr als sich bewegen".

Gemeinsam mit der Ehrenamtskoordinatorin der Stadt Hückelhoven, Petra Hudler, wurde diese Idee schnell in die Tat umgesetzt. Als Veranstaltungsort wurde das Bürgerhaus am See in Ratheim gefunden. So wird es an diesem Tag nicht nur interessante Vorträge rund um das Thema Wandern geben - alle, die sich interessieren, können bei einer kleinen Wanderrunde gleich praktische Erfahrungen sammeln.

Über Erfahrung verfügt Dorothee Mühlenbruch reichlich. 2011 rief sie den "Hückelhovener Frauenwandertag" ins Leben. Mittlerweile hat sie mit den Damen nicht nur Touren in der näheren und weiteren Umgebung, sondern auch auf Madeira unternommen. Bei der Volkshochschule gibt sie Kurse "Wandern leicht gemacht", und 2016 ist aus dem Erfahrungsschatz der Kleingladbacherin ein selbst illustriertes Büchlein geworden: "Der Weg zum Glück führt über den nächsten Gipfel". Untertitel: "Wandern leicht gemacht oder Wandern macht leicht".



Beim 1. Tag des Wanderns gibt es am Bürgerhaus am See viel Interessantes zu entdecken, so informiert das Evangelische Altenzentrum über das Projekt "Spazier im Revier", die Stadtbücherei Hückelhoven ist mit vielen Medien rund um das Thema Wandern dabei. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen über die Angebote und Dienstleistungen der Stadtbücherei informieren, übrigens die einzige Bücherei im Kreis Heinsberg mit kostenloser Ausleihe. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Hückelhoven, Linda Vieten-Wyen, wird vor Ort sein und bringt viele interessante Infos nicht nur über bevorstehende Veranstaltungen mit.

Die Ehrenamtskoordinatorin der Stadt, Petra Hudler, steht allen Interessierten zum Thema Ehrenamt zur Verfügung. Die zahlreichen Wandertouren, die Dorothee Mühlenbruch anbietet, sowie die Umsetzung des Tages des Wanderns am 1. Juli seien beispielhaft dafür, was alles aus einer Idee entstehen kann.

Die Besucher können sich am Haus am See auch stärken. So startet der Tag um 10 Uhr bei Kaffee und belegten Brötchen. Für diesen Service sorgt die Caritas Jugendwerkstatt. Ab Mittag wird die Jugendwerkstatt darüber hinaus ihre schon legendären Waffelkreationen anbieten. Der Erlös aus dem gesamten Verkauf kommt den Jugendlichen der Jugendwerkstatt zugute. Die Veranstaltung endet gegen 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Mehr zum Tag und den Touren unter www.wanderfreuden.eu.

