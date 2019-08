Haan : Zwölf neue Azubis bei der Volksbank

Für Anton Krafczyk war dieser Montag ein ganz besonderer Tag. Der junge Haaner begann zu diesem Datum gemeinsam mit elf weiteren Azubis seine Ausbildung bei der Volksbank. Die Neuzugänge sind zwischen 16 und 27 Jahre alt und werden bereits ab der nächsten Woche jeweils in einer der 24 Filialen im Bergischen Land eingesetzt.

„Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind“, begrüßten die Volksbank-Vorstände Andreas Otto und Lutz Uwe Magney ihre jüngsten Kollegen. Otto betonte, wie wichtig seinem Haus gut ausgebildete Bankkaufleute aus den eigenen Reihen seien und ermutigte die neuen Azubis, mit Freude und Neugier in die zweieinhalbjährige Ausbildungszeit zu gehen. Dabei werden sie von Ausbildungsleiterin Ramona Fresen und den vielen Kollegen der Volksbank begleitet und unterstützt. In ihrer ersten Woche bekommen die „Neuen“, die aus Remscheid, Wuppertal, Solingen, Haan, Hückeswagen, Wermelskirchen und Wülfrath, stammen, einen allgemeinen Einblick in ihr Ausbildungsunternehmen. pec