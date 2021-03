Kostenpflichtiger Inhalt: Chronik einer Pandemie : Zwölf Monate Corona in Hilden und Haan

Zwölf Monate Corona in Hilden und Haan

Hilden/Haan Vor genau einem Jahr, am 20. März 2020, stirbt der erste Mensch aus dem Kreis Mettmann an den Folgen einer Corona-Infektion – ein 84 Jahre alter Haaner. Wir schauen in zwölf Bildern auf die vergangenen zwölf Monaten der Pandemie, die unseren Alltag noch immer stark einschränkt und uns noch lange Zeit weiter beschäftigen wird.