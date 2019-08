Hilden : Lokale Unternehmen finanzieren städtisches E-Fahrzeug

Im August 2019 hat die Stadt Hilden nach dem Dienstwagen der Bürgermeisterin ihr zweites Elektroauto in Dienst gestellt. Der Renault Kangoo Z.E. ersetzt einen ausgedienten Skoda. Der elektrische Transporter wird vor allem von der Poststelle aber auch anderen Ämtern genutzt, um kleinere Frachten zu befördern.

„In der Regel legt der Dienstwagen kurze Strecken innerhalb von Hilden oder in die Nachbarstädte zurück“, berichtet Erster Beigeordneter Norbert Danscheidt . „Da bietet sich der Umstieg auf emissionsfreien Strom einfach an!“

