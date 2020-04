Coronavirus : Zweiter Hildener Patient stirbt

Ob der 86 Jahre alte Mann an Vorerkrankungen litt, konnte der Kreis nicht bestätigen. In Hilden sind derzeit 19 und in Haan 20 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Darüber hinaus meldet das Kreisgesundheitsamt für den Mittwoch 326 Erkrankte und 466 Verdachtsfälle. Erkrankte gibt es in Erkrath 29, in Haan 20, in Heiligenhaus 7, in Hilden 19, in Langenfeld 46, in Mettmann 38, in Monheim 22, in Ratingen 58, in Velbert 71 und in Wülfrath 16.