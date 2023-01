Hilden Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Ebenfalls in Hilden ereignete sich am Lindenplatz eine weitere Unfallflucht. Die Fahrerin einer Mercedes A-Klasse hatte ihr Auto dort am Freitag, 30. Dezember, gegen 8.40 Uhr abgestellt. Bei ihrer Rückkehr gegen 13.40 Uhr war das Auto beschädigt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 02103 898-6410.