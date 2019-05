Hilden : Zwei Tage „Fest der Völker“ im Juni auf dem alten Markt

Hilden Sommer, Sonne, Musik, Tanz, kulinarische Entdeckungen und ein Gefühl von Urlaub: Diese besondere Mischung macht das „Fest der Völker“ aus.

Am 22. und 23. Juni 2019 findet es mit einem beschwingten Programm auf den alten Markt statt. Das Amt für Soziales, Integration und Wohnen, der Integrationsrat sowie neun Migrantenvereine laden am Samstag von 12 bis etwa 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr zu einer der angesagtesten Freiluft-Feten in der Stadt ein - vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. „Das Fest der Völker gibt es in Hilden bereits seit über 35 Jahren“ berichtet Tobias Wobisch vom städtischen Integrationsbüro. Es findet nur alle zwei Jahre, asynchron zu Fußball-Europa- und Weltmeisterschaft, statt. Nur eine Ausnahme gab es bisher – im Jahr 1993 wurde es wegen des Brandanschlags im benachbarten Solingen kurzfristig abgesagt. Das Programm vor und auf der Bühne stellen Menschen zusammen, die Wurzeln unter anderem in folgenden Ländern haben: Slowenien, dem ehemaligen Jugoslawen, Griechenland, Portugal, Spanien, Marokko, Türkei und Russland. Erstmals ist auch eine Delegation aus Hildens tschechischer Partnerstadt Nové Město nad Metují dabei.