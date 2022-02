24-jähriger liegt auf der Intenisvstation : Zwei Männer schlagen jungen Hildener zusammen

Hilden Zwei Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen, 5. Februar 2022, einen 24-jährigen Hildener zusammengeschlagen und schwer verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise

Nach eigenen Angaben war der junge Mann in der Nacht zu Samstag zu Gast in einer Kneipe an der Ellerstraße. Als er die Gaststätte zwischen 5 Uhr und 6 Uhr morgens verließ und in Richtung S-Bahn ging, sei er plötzlich von einem Mann mit einem Gegenstand von hinten niedergeschlagen worden, woraufhin er zu Boden stürzte. Nun traten zwei Männer auf den Hildener ein, wobei der 24-Jährige schwer verletzt wurde. Nachdem die beiden Täter von ihm abließen, flüchteten diese in Richtung der S-Bahnlinien. Der Hildener ging zunächst zurück in die Gaststätte, eher mit einem Taxi nach Hause fuhr. Hier wurde der junge Mann dann am Samstagmittag von seiner Mutter schwer verletzt und blutend im eigenen Bett aufgefunden. Sie brachte ihren Sohn in ein Krankenhaus. Dort kam er auf die Intensivstation. Der eine Angreifer soll etwa 18 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß gewesen sein. Er war schlank, sah wie ein Mitteleuropäer aus, hatte kurze, braune Haare und war dunkel gekleidet. Der zweite Mann soll 20 bis 22 Jahre alt gewesen sein. Er war etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß und hatte eine normale Statur. Auch er sah wie ein Mitteleuropäer aus. Der Mann hatte kurze, dunkelbraune Haare, trug einen schwarzen Kapuzenpullover und war auch sonst dunkel gekleidet. Zu den Hintergründen der Tat liegen der Polizei noch keine Informationen vor, zudem wurde nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen auch nichts entwendet.